Lady Gaga reprendrà la seua gira europea el 14 i 16 de gener a Barcelona

EFE Actualitzada 13/10/2017 a les 11:44

Després que la cantant es veiés obligada a anul·lar concerts per malaltia

© Lady Gaga EFE

L’estrella del pop Lady Gaga reprendrà la seua gira europea el proper 14 i 16 de gener a Barcelona, segons ha informat aquest divendres la promotora Live Nation, després que la cantant es veiés obligada a anul·lar el tram europeu de "Joanne World Tour" per malaltia. Live Nation ha confirmat que la gira ha estat reprogramada per complet per a 2018 i començarà els propers mesos de novembre i desembre a Amèrica del Nord, per continuar el gener i el febrer amb les noves dates europees.



El tram europeu arrencarà a Barcelona amb dos concerts al Palau Sant Jordi, únics a Espanya, i seguirà per totes les ciutats europees que prèviament havia programat, per finalitzar a Berlín el 23 de febrer de 2018.



En relació amb les dos dates de Barcelona, les entrades adquirides prèviament per al concert del 21 de setembre seran vàlides el dia 16 de gener, i les comprades per al concert del 22 de setembre seran vàlides per al 14 de gener.



Així mateix, des d’avui i fins el 12 de novembre, la devolució del preu de les entrades estarà disponible a través del punt de venda en el qual van ser adquirides.