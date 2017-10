'Jupiter’s Moon', de l’hongarès Kornél Mundruczó, millor pel·lícula de Sitges 2017

'Matar a Dios', dels tarragonins Pintó & Caye, s’emporta el premi del públic

Jupiter’s Moon, de l’hongarès Kornél Mundruczó, s’ha alçat en Sitges amb el premi a la millor pel·lícula del 50 Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, mentre la cinta de ciència ficció Thelma, del noruec Joachim Trier, ha aconseguit el Premi Especial del Jurat. Així ho ha anunciat el membre del jurat de la secció oficial Gary Sherman, que ha assenyalat que Thelma se'n porta també el guardó al millor guió, que comparteixin Trier i Eskil Vogt, mentre que Jupiter’s Moon, on el protagonista levita sobre la ciutat de Budapest, aconsegueixi a més el de millors efectes especials. Per la seua part, el públic ha introduït l’única pel·lícula espanyola premiada en el palmarés, Matar a Dios, dels tarragonins Pintó and Caye (Alberto Pintó i Caye Casas), que també aconsegueixen el premi al millor curtmetratge amb R.I.P. El jurat, que ha votat per unanimitat la pel·lícula guanyadora, ha reconegut que van canviar les seues preferències ahir mateix, ja que la va anar de les últimes projectades. El director ha explicat després de conèixer el premi que la seua pel·lícula és una barreja, ja que "els gèneres purs" se li queden "buits". Jupiter’s Moon no és "ni ciència-ficció ni realista, però per descomptat, el seu protagonista podria ser un àngel, així que és una cosa fantàstica, sobrenatural, però també és una critica a la societat", ha dit. Així mateix, el premi José Luis Guarner, que concedeix la crítica, ha recaigut exaequo a la cinta brasilenya As Boes Maneiras, de Juliana Rojas i Marco Dutra, i The Killing of a Sacred Deer, el salt al cinema de gènere del grec Yorgos Lanthimos. La francesa Coralie Fargeat, que debuta en el llargmetratge amb Revenge, aconsegueix el premi com a millor directora, i a més s’emporta el Premi Citizen Kane a la millor direcció novell. La indonèsia Marsha Timothy s’ha alçat amb el guardó a la millor interpretació femenina pel seu paper a Marlina the Murderer in Four Acts, i Rafe Spall, millor actor perThe Ritual.