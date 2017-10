Rosa Fabregat, ‘veterana’de ciència-ficció i fantasia

L’escriptora lleidatana obrirà la primera convenció a Catalunya d’autors d’aquest gènere || Al novembre, a Vilanova i la Geltrú

L’escriptora lleidatana Rosa Fabregat (Cervera, 1933) figura com un dels noms destacats de la primera convenció d’autors de ciència-ficció i fantasia a Catalunya, que el mes que ve se celebrarà a Vilanova i la Geltrú. Fabregat va presidir en els seus inicis la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, que aquest any celebra el vintè aniversari organitzant aquesta convenció el 25 i 26 de novembre. El nord-americà Mike Resnick (Chicago, 1942), autor de 75 novel·les i traduït a 27 idiomes; Emilio Bueso (Castelló de la Plana, 1974), un dels escriptors emergents de la ciència-ficció espanyola, i el barceloní Marc Pastor (1977), una de les firmes catalanes del gènere de més projecció internacional, seran els convidats d’honor. Rosa Fabregat, que va presidir la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia des del 1997 fins al 2000, protagonitzarà la taula redona inaugural de la convenció, al costat dels altres dos presidents de l’entitat, Antoni Munné-Jordà i l’actual, Eloi Puig. Fabregat, autora d’obres com La capellana (1988 i reeditada aquest any per Pagès Editors), va recordar la creació de la Societat fa vint anys en una reunió a l’Ateneu Barcelonès: “Era la més veterana i em van convèncer per ser la presidenta.” Autora de poesia i novel·la, Fabregat va assegurar que “el gènere de la ciència-ficció i la fantasia també és un clàssic”.