Alba Ventura i l’OJC recreen un gran Beethoven a l’Auditori

El talent de la pianista catalana Alba Ventura, una de les millors del país, i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) es van unir ahir per aixecar una gran versió del Concert per a piano i orquestra número 1 del compositor alemany Ludwing van Beethoven.

Alba Ventura és una precoç pianista que amb tot just 13 anys va debutar com a solista amb l’Orquestra de Cadaquès i Sir Neville Marriner a Sant Sebastià i a l’Auditori Nacional de Música de Madrid. És professora titular al Conservatori Superior de Música del Liceu. En la seua destacada carrera, ha ofert concerts per tot el món en auditoris com el Wigmore

Hall

i el Barbican de Londres, el Concertgebouw

d’Amsterdam

, el Musikverein de Viena o la Cité de la Musique de París, entre molts d’altres. Ventura i l’OJC van oferir ahir un concert ple de vida i lluminositat en el qual es va transmetre la força i els rampells beethovenians. La segona part del concert va ser per a la delicada música de la Tercera simfonia de Franz

Schubert

, completant una vetllada amb marcat sabor germànic.

El pròxim programa de l’OJC sera Névoa canta fados, el 29 d’octubre, a Juneda, i el 12 de novembre, a l’Auditori Enric Granados.