‘Grease Reloaded’, dansa urbana a la Llotja basada en la mítica pel·lícula musical

Una interpretació lliure de Grease amb els seus protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, al capdavant. Això és el que va oferir ahir a la Llotja, amb pràcticament la totalitat de les entrades venudes, la companyia de dansa urbana SUPA STAFF. Ells van ser els guanyadors del concurs The Best On 2016, el certamen de companyies professionals de dansa urbana d’Europa que aquests últims anys s’ha celebrat a la capital del Segrià. D’aquesta forma, i després de rebre el premi La Llotja, SUPA STAFF va presentar Grease Reloaded, una interpretació lliure d’una de les grans històries d’amor del gènere cinematogràfic musical en clau de dansa urbana i amb molta energia i frescor.

L’espectacle va ser dirigit pel tàndem Mario & Cristian, professors, ballarins i coreògrafs amb més de deu anys de trajectòria professional, que han estat reconeguts i premiats en diverses ocasions en els millors esdeveniments nacionals de dansa urbana. Han dirigit diversos espectacles teatrals, entre els quals destaca Romeo+Julieta, amb més de vint-i-cinc mil espectadors a Barcelona.