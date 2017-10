Nova edició de la Festa del Cinema a les sales de Lleida

Cues aprofitant les entrades a 2,90 €

Una trentena de sales de les comarques lleidatanes se sumen fins demà a una nova edició, la número tretze, de la Festa del Cinema que des d’ahir torna a oferir entrades a 2,90 euros. Aquests dies els lleidatans poden veure a aquest preu qualsevol de les pel·lícules que s’estiguin projectant en els cines Principal, Rambla i Funatic de Lleida, en els JCA d’Alpicat i en els Majèstic de Tàrrega. Per la seua part, les sales de Balaguer, Tremp, Vielha, Agramunt, Bellpuig i Solsona (Circuit Urgellenc) també es van sumar a la iniciativa, encara que únicament en la jornada d’ahir. L’esdeveniment, organitzat per la Confederació de Productors Audiovisuals (Fapae), la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine), la Federació de Cinemes d’Espanya (Fece) i l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (Icaa), busca fomentar l’assistència a sales de cine com un hàbit social i cultural.

Val a recordar que en l’edició anterior van participar d’aquesta iniciativa més de 25.000 persones a Lleida. A tot Espanya, habitualment s’acrediten més d’un milió i mig de persones per participar en la cita.