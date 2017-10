Set empreses opten a executar les obres del nou Museu d'Art de Lleida

El pressupost és de 4,8 milions d’euros

© L'edifici de l'antiga Audiència acollirà el museu Morera. HERMINIA SIRVENT

El concurs per la licitació de les obres d’adequació de l’edifici de l’antiga Audiència de la Rambla Ferran com a seu del nou Museu d’Art de Lleida (abans Museu Morera) ha rebut un total de set ofertes per part d’empreses interessades en fer-se càrrec de l’execució de les obres, que compten amb un pressupost previst de 4,8 milions d’euros.



El termini per presentar les proposicions va acabar aquest dilluns i ara la mesa de contractació iniciarà el procés per tal d’adjudicar l’obra i poder iniciar-la properament.



El finançament del projecte està garantit gràcies a la inversió municipal així com a les aportacions del Ministeri de Cultura, la Generalitat, la Diputació de Lleida i els ajuts europeus del Fons FEDER.



El termini previst d’execució per adequar l’edifici de l’antiga Audiència que acollirà la nova pinacoteca és d’uns 25 mesos.