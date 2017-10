Fernando Aramburu rep el Premio Nacional de Narrativa per ‘Patria’

El llibre ha venut més de 500.000 exemplars

Fernando Aramburu (Sant Sebastià, 1959) va obtenir ahir el Premio Nacional de Narrativa 2017, que convoca el ministeri de Cultura i dotat amb 20.000 euros, per Patria, una “novel·la global” sobre “uns anys convulsos al País Basc”, segons el text del guardó. El jurat va destacar l’obra “per la profunditat psicològica dels personatges, la tensió narrativa i la integració dels punts de vista, així com per la voluntat d’escriure una novel·la global sobre uns anys convulsos al País Basc”. Patria, de 648 pàgines, ja ha venut més de 500.000 exemplars i va per la 21 edició, segons l’editorial. Amb aquesta