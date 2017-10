Sergio Dalma torna a la Llotja al març amb el seu nou disc

Sergio Dalma presentarà a la Llotja de Lleida el mes de març vinent el seu nou treball discogràfic, Via Dalma III, la tercera entrega de la seua col·lecció de versions de clàssics italians, que acaba de sortir a la venda. Serà la cinquena visita a la Llotja des de l’any 2011 del popular cantant de Sabadell, amb arrels familiars a Maldà, a l’Urgell.

Precisament aquell any va actuar al teatre públic lleidatà en dos mesos consecutius, a l’abril i al maig, presentant el disc Via Dalma. L’octubre del 2012 va tornar per cantar els temes de Via Dalma II. I el febrer del 2015, en vigílies de Sant Valentí, Dia dels Enamorats, va tornar a omplir la Llotja en plena gira de celebració dels seus vint-i-cinc anys de carrera musical, i va interpretar grans èxits com Esa chica es mía o Galilea. Al concert que protagonitzarà el mes de març que ve, Dalma oferirà una selecció de cançons de les seues tres entregues “italianes”, a més dels seus grans hits. Avui dimecres a partir de les 9.00 hores sortiran a la venda les entrades anticipades al web www.teatredelallotja.cat.