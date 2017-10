Interfado creix i se celebrarà durant dos caps de setmana

Amb 3 concerts amb degustació de cuina portuguesa com a prèvia || Ana Roque, Hana Kogure i Margarida Guerreiro, estrelles

Lleida tornarà a ser a partir de demà la capital del fado amb la sisena edició d’Interfado. Però els amants d’aquest gènere musical portuguès tindran en aquesta ocasió més temps per poder gaudir d’aquest Festival Internacional, ja que els organitzadors han decidit ampliar la programació a dos caps de setmana consecutius incloent, a més de tres concerts, diverses activitats paral·leles. L’estrella, com no podia ser de cap altra forma, tornarà a ser el fado i en aquesta ocasió vindrà de la mà de tres intèrprets, les portugueses Ana Roque (encarregada del concert inaugural) i Margarida Guerreiro (que protagonitzarà la clausura) i la japonesa Hana Kogure. El Cafè del Teatre, on ahir va tenir lloc la presentació, serà la seu central del certamen, que també acollirà com a prèvia els recitals, durant els quals es farà una degustació de cuina portuguesa a càrrec de Mateu Blanch, xef del restaurant del Parador de Lleida. Però no serà aquesta l’única activitat gastronòmica del festival, ja que el restaurador Antoni Rúbies impartirà un curs de cuina portuguesa el dia 25 d’octubre a la Sala Sunka.

La sisena edició es completa amb dos exposicions, una al Cafè del Teatre sobre la pintora Yara Moraes i una altra a l’Espai Orfeó amb el resultat dels tallers de creació artística. I el cine també tindrà el seu espai amb la projecció a Funatic de Cartas de la Guerra, basada en un llibre de l’autor portuguès António Lobo Antunes.