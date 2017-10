Penelles reuneix aquest cap de setmana vint cantautors

Primera edició del festival Rodautors

Vint cantautors participaran aquest cap de setmana en la primera edició del Rodautors I Festival Itinerant de Cantautors de Penelles, que es va presentar ahir a la Diputació de Lleida. Per al matí de dissabte hi ha previstes les actuacions de Lo Martí de Térmens, Meïa, Josep Maria Garbinada, Sissa Viva, Edu Quindós, Alba Mirás i Kenneth Batiste, mentre que a la tarda tindran lloc els concerts de Raül Benéitez, Nerea Bassart, Borraz con Zeta, Marina Gil, Roigé, Elena Saavedra, Marcos Gallo i Pedro sin Peligro. A més, també hi ha previstes taules redones amb músics com El Fill del Mestre i periodistes, entre altres, així com projeccions de documentals i pel·lícules relacionades amb cantautors i músics.

La previsió és que el certamen se celebri de forma itinerant cada sis mesos. La pròxima destinació serà a les comarques de Girona. A la presentació d’ahir van assistir l’alcalde de Penelles, Eloi Bergós; la regidora de Turisme, Maria del Mar López; i l’organitzador del festival, el cantautor Joan Blau Planes.