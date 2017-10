Sorigué obre Planta amb Juan Muñoz

La monumental instal·lació ‘Double Bind’ del desaparegut artista arriba al projecte impulsat per l’empresa en el seu complex de Balaguer || El públic podrà visitar l’obra escultòrica

Fa anys que el projecte Planta, de l’empresa Sorigué i la Fundació Sorigué, es forja i són nombrosos els artistes que han lloat la iniciativa. Malgrat que durant aquest temps ha comptat amb alguns sites específics, com el dedicat a Anselm Kiefer, és ara quan obre per primera vegada les portes al públic. I ho fa en gran. Avui s’inaugura la monumental instal·lació escultòrica Double Bind (Doble vincle), considerada per molts l’obra cabdal del desaparegut Juan Muñoz. La peça, amb les seues inconfusibles figures humanes, va ser creada el 2001 per a la Sala de Turbines de la Tate Modern.