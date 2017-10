Homenatge a la Quinta del Biberó

La Llotja acull aquest cap de setmana l’obra ‘In memoriam’ dirigida per Lluís Pasqual |

El Teatre de la Llotja de Lleida acollirà aquest diumenge l’obra teatral In memoriam. La Quinta del Biberó, una peça en la qual el director Lluís Pasqual homenatja aquells 30.000 joves que als 17 anys van haver d’allistar-se per combatre en el bàndol republicà a la Batalla de l’Ebre de la Guerra Civil espanyola, una de les més cruels del conflicte bèl·lic, en la qual els adolescents pràcticament van ser enviats a morir a la primera línia del front. Eren coneguts com “la quinta del biberó”, que va ser mobilitzada per Manuel Azaña en un moment en què les tropes franquistes havien ocupat ciutats i pobles com Lleida, Balaguer, Tremp, Camarasa o Gandesa, entre altres. Posteriorment, una de les conseqüències de la pèrdua d’aquesta batalla va ser que Catalunya es va quedar sense el seu Estatut d’Autonomia. Construïda amb testimonis directes d’aquella batalla –alguns encara amb vida, entre ells de Lleida– es tracta d’una coproducció del Teatre Lliure i el Teatro de la Abadía de Madrid, que representarà la Kompanyia Lliure, la companyia jove del teatre barceloní. Lluís Pasqual, fundador del Teatre Lliure, que després de diverses etapes professionals torna a dirigir des del 2011, ha rebut diversos premis pels seus treballs, a part de la Creu de Sant Jordi que concedeix la Generalitat.