Prop de 1.500 llocs de treball qualificats i un volum de negoci de 36,8 milions d'euros a la Federació d'Editors de Premsa

Aquest divendres s'ha presentat al Reial Club de Polo de Barcelona de Barcelona el Llibre Blanc de les Revistes i la Premsa en Català. El Llibre Blanc es realitza amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i fa un retrat del col·lectiu de publicacions que representa la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals, integrada per l’Associació Catalana de la Premsa Catalana (ACPC), impulsora d’aquest estudi sectorial; i l’Associació de Publicacions Periòdiques en català (APPEC).



L'autor de l'estudi és Enric Yarza, president de Media-HotLine, que ha explicat que actualment formen part de la federació 202 publicacions de pagament en format paper i 122 en format digital; i que totes elles destaquen "per ser molt actives, dedicant molts esforços i molta innovació al producte i al lligam amb els seus lectors" i ha donat dades com que "les 202 publicacions en format paper dediquen 9.980 pàgines d’informació per número editat", i que "el 82% de la publicació està dedicada al contingut”. O que "el 72% de les publicacions, siguin premsa o revistes temàtiques, participen en 1.785 activitats en els seus territoris, fet que ajuda a ampliar la connexió amb els seus lectors".



Pel que fa a la capacitat de generar llocs de feina, Yarza ha explicat que "en el conjunt de les publicacions hi treballen 1.492 persones, xifra que representa un 0,4% de creixement en relació amb l’any 2015; i que els treballadors que no són de redacció son els que més creixen".



Yarza ha apuntat alguns dels punts forts de les publicacions associades com que "el 52% de les vendes són per subscripció; que el 32,4% de les vendes són al quiosc; i que el 58% de les publicacions venen PDF digital a través de plataformes digitals".



Pel que fa a la xifra de negoci, que se situa en 36.813.803 euros, és la més alta dels darrers anys, i manté un lleuger creixement del 0,6% respecte a l'anterior exercici. Pel que fa als ingressos per difusió, "representen el 42,7% del total d’ingressos. Mentre que els ingressos per publicitat representen el 53,5% i creixen l’1,9% empesos per la publicitat digital". No obstant això, recorda que "els ingressos provinents del paper representen el 93%".



Yarza també ha explicat que els mitjans associats tenen "un ingrés mitjà de 7,63 € per lector en format paper, tres vegades més que la premsa estatal. I un ingrés mitjà d’1,04 € per lector en format digital, la meitat de la premsa estatal". Segurament, explica, "la història de les publicacions sumada a l’alta capacitat de penetració en territoris i temàtiques fa que l’ingrés per lector en format paper estigui molt optimitzat. En canvi la part digital, que té una manera de veure’s i de significar-se més global, dificulta la monetització a les publicacions més específiques".



Per a la realització de l'estudi, Yarza ha utilitzat diferents fonts com l’OJD, l’OJD Interactiva, l’EGM i Comscore. També estudis d’Arce Media i de l’Associació Empresarial de Publicitat sobre la inversió publicitària a Catalunya. El treball, a més, recull les dades dels 230 qüestionaris enviats als mitjans, amb una taxa de resposta del 72%.



A l'acte d'avui s'ha comptat amb els parlaments del periodista i sociòleg Salvador Cardús; i de Francesc Fàbregas, president de la Federació.



Ha tancat l’acte Jordi del Rio director de general de Mitjans de Comunicació del Govern de la Generalitat.