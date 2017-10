La “història desconeguda” dels protestants catalans

Carod-Rovira revela un “país amagat”

Actualment hi ha uns 400.000 protestants als territoris de parla catalana, amb un miler de centres culturals. Davant d’aquesta realitat, “no podia ser que no comptéssim amb una història del protestantisme com a França, Portugal o Espanya”, va assenyalar ahir Josep-Lluís Carod-Rovira, que va presentar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs el seu llibre Història del protestantisme als Països Catalans (Ed. 3i4). Fruit de sis anys d’investigació, el director de la càtedra de Diversitat Cultural de la Universitat Pompeu Fabra va explicar que “el protestantisme és una història desconeguda, un país ocult, amb fidels com el fundador del Barça, Joan Gamper; els músics Bach o Händel; l’inventor del telègraf, Samuel Morse; o el monjo lleidatà Joan de Nicolau Sacharles, que al segle XVII es va convertir i va haver de fugir de la Inquisició a Anglaterra, on va ser un pastor protestant rellevant”. En una picada d’ull a la situació política actual, l’exvicepresident de la Generalitat va dir que “si durant el franquisme haguessin acceptat la legalitat vigent i no haguessin seguit el culte en clandestinitat, avui no hi hauria protestants a Catalunya”.