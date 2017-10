Nou curs del ‘Max a Escena’, per a 3.200 joves d’instituts de Lleida

El Teatre de l’Escorxador va acollir la setmana passada l’estrena dels espectacles Max i Maxi i Max in Love, dirigits a joves de 15 i 16 anys per transmetre’ls a través del teatre missatges de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc.

Després de visionar les obres, reflexionen amb els seus educadors sobre les temàtiques tractades, amb el suport d’una guia didàctica i l’assessorament i formació de tècnics municipals. Els dos projectes, impulsats per la regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones, han estat avaluats de manera qualitativa i quantitativa, i els resultats demostren que funcionen, fins al punt que la iniciativa s’ha exportat a diferents ciutats catalanes, com Tarragona.

La vigència d’aquest projecte, que s’ha anat renovant durant els últims vint anys, es veu confirmada amb la participació del 93% dels centres de Secundària de Lleida, tant públics com concertats. Per a aquest curs hi ha prevista la participació d’uns 3.200 joves de tercer i quart d’ESO de 23 centres. Al març s’organitzarà una representació també per a les famílies.