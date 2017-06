Prova pilot per evitar electrocucions d'aus en torres elèctriques

REDACCIÓ Actualitzada 22/06/2017 a les 17:15

Endesa col·labora amb Birding Natura al Centre de Fauna Salvatge de Vallcalent

© Una au en el nou sistema antielectrocucions. Endesa © Operaris d'Endesa al centre de fauna de Vallcalent. Endesa



Els tècnics de Birding Natura han dissenyat un dispositiu per evitar electrocucions d’ocells. Per comprovar la seva efectivitat s’han instal·lat aquests elements a dues torres elèctriques, cedides per Endesa, al Centre de Fauna Salvatge (CFS) Vallcalent. Aquesta prova pilot es realitzarà en un tancat de vol a les instal·lacions del Departament de Territori i Sosteniblilitat i, en funció dels resultats obtinguts, és previst que es faci una prova de camp en una línia elèctrica d’Endesa. Segons ha explicat aquest dijous la companyia elèctrica, l’objectiu és testar el prototip i poder desenvolupar-lo com a producte antielectrocució de gran fiabilitat.



Endesa realitza nombroses actuacions per evitar al màxim possible la interacció de les seves instal·lacions amb la fauna del territori, però encara així, no es pot eliminar al 100% el risc que suposen les instal·lacions de la companyia per les seves característiques elèctriques. No obstant això, Endesa afirma que “no es vol deixar d’investigar i ajudar als desenvolupadors de projectes per trobar les millors solucions possibles i reduir al màxim els incidents”.



En aquest cas en concret, es tracta d’un experiment amb tres fases on s’observarà el comportament de diferents espècies d’aus d’avant la presència o no dels dispositius testats en torres elèctriques. Les torres, cedides per Endesa, s’han col·locat a una alçada de 3 metres per deixar distància suficient a les aus per sobrevolar-les ja que, la xarxa que cobreix el tancat fa 5 metres d’alçada. Per realitzar les observacions s’ha instal·lat una càmera de seguiment que anirà agafant imatges i vídeos del comportament de les aus en les diferents fases:



Les espècies amb les quals és previst realitzar el simulacre, entre d’altres, seran l’Aligot comú (Buteo buteo), Milà negre (Milvus migrans), Aufrany (Neophron percnopterus), Cigonya blanca (Ciconia ciconia), Voltor comú (Gyps fulvus), Àguila marcenca (Circaetus gallicus) i Xoriguer común (Falco tinnunculus).