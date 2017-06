Denuncien Espanya davant de Brussel·les pels pagaments de capacitat a les centrals elèctriques

REDACCIÓ Actualitzada 26/06/2017 a les 13:54

Si la Comissió Europea admet a tràmit la denúncia, les companyies elèctriques hauran de tornar més de 3.000 milions d’euros

© Imatge d'arxiu d'una subestació elèctrica.

L’Institut Internacional de Dret i Medi Ambient (IIDMA) i la Plataforma per un Nou Model Energètic (Px1NME) han presentat una denúncia davant de la Comissió Europea per considerar il·legals els pagaments per capacitat que reben les centrals elèctriques.



"Els pagaments per capacitat violen el Dret de la UE relatiu als ajuts d’Estat. A més, no hi ha constància que l’Estat espanyol les notifiqués a la Comissió, estant obligat a això. Són contràries a dret ja que no són d’interès general, són desproporcionades i no hi ha necessitat d’intervenció de l’Estat, entre altres raons. Finalment, no hi ha cap justificació perquè els consumidors hàgim de pagar aquests sobrecostos a la nostra factura elèctrica", assenyala Ana Barreira, directora d’IIDMA.



En l’actualitat, aquests ajuts suposen entorn de 700 milions d’euros anuals que paguen els consumidors i aprova l’Estat per assegurar la garantia de subministrament. Les energies renovables no poden per llei sol·licitar aquests ajuts, beneficiant principalment les tècniques més contaminants.



Si prospera la denúncia presentada davant de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea contra dos dels pagaments per capacitat -l’incentiu a la inversió i el servei de disponibilitat- del sistema elèctric espanyol, les companyies elèctriques estarien obligades a tornar més de 3.000 milions d’euros només en el període de 2011 a 2015, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència



"Es tracta d’ajuts il·legals rebuts principalment per les centrals de gas o carbó des del 1997 perquè continuïn funcionant, en un context de sobrecapacitat del nostre sistema elèctric" assenyala Piet Holtrop, advocat voluntari de la Plataforma per un NOu Model Energètic.



Els pagaments per capacitat a Espanya són dels més alts en comparació amb l’entorn europeu, i segons aquesta denúncia, que compta també amb el suport de l’organització internacional de medi ambient ClientEarth, no està justificada aquesta intervenció de l’Estat per cobrir la demanda al mercat elèctric.



La Comissió Europea va finalitzar el novembre de 2016 una investigació sectorial alertant que a Espanya hi havia quatre mecanismes per capacitat de dubtosa utilitat i qüestionant la seua conformitat amb l’ordenació jurídica de la Unió Europea.