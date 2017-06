Entren en vigor a la UE noves normes contra el blanqueig de capitals

La normativa ha de permetre prevenir i descobrir delictes greus, inclosos els relacionats amb el terrorisme

© Bitllets d'euro. EFE

La Unió Europea (UE) explica des d’aquest dilluns amb una nova normativa per combatre de manera més eficaç el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que a més ajudarà a millorar la transparència a fi d’evitar l’evasió d’impostos. Entre altres canvis, la quarta Directiva contra el blanqueig de capitals reforça l’obligació d’avaluar els riscos per part dels professionals de la banca i obliga a la transparència sobre la titularitat real, va indicar l’Executiu comunitari en un comunicat. A partir d’ara, aquest tipus d’informació es conservarà en un registre central i estarà a disposició de les autoritats nacionals i les entitats obligades.



A més, les noves normes permetran prevenir i descobrir delictes greus, inclosos els relacionats amb el terrorisme, al fomentar la cooperació i l’intercanvi d’informació entre les unitats d’intel·ligència financera dels països per detectar i seguir les transferències de diners sospitoses. Un altre dels avantatges és que reforça la possibilitat de sancionar de les autoritats competents, segons la Comissió Europea (CE).



El vicepresident primer de l’Executiu comunitari, Frans Timmermans, va valorar l’entrada en vigor de les noves normes i va indicar que ara "urgeix arribar a un acord sobre les millores addicionals que la Comissió va proposar el mes de juliol passat".



Per la seua part, la comissària europea de Justícia, Vera Jourová, va demanar els països que posin en pràctica la nova legislació "sense demora" i va instar a aconseguir "un ràpid acord" sobre les noves revisions proposades.



El juliol de 2016, la Comissió va adoptar una proposta per reforçar les normes de la UE contra el blanqueig de capitals per combatre el finançament del terrorisme i augmentar la transparència sobre la titularitat real de les societats i els fons fiduciaris.



La Comissió va demanar aquest dilluns al Parlament Europeu i al Consell (països de la UE) que concloguin aquestes negociacions com més aviat millor, perquè l’altre paquet legislatiu de noves normes pugui entrar en vigor ràpidament.