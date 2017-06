Bankia anuncia l'absorció de BMN i la valora en 825 milions d'euros

27/06/2017

© Imatge d'arxiu d'una junta d'accionistes de Bankia. EFE

Bankia ha anunciat aquest dimarts l’acord subscrit amb BMN pel qual absorbirà aquesta entitat mitjançant l’entrega als seus accionistes de 205,6 milions d’accions noves de Bankia, la qual cosa suposa valorar BMN en 825 milions d’euros, és a dir, 0,41 vegades el seu valor en llibres.



En un comunicat remès aquest dimarts, Bankia explica que els accionistes de BMN passaran a tenir un 6,7 % del capital de Bankia una vegada completada l’operació i posseiran accions líquides, que cotitzen a la borsa i que paguen dividend.

D’aquesta forma, l’equació de canvi establerta per a l’operació serà d’una acció ordinària de Bankia per cada 7,82987 accions ordinàries de BMN, explica aquesta última en una nota.



L’operació "reforça Bankia com a quarta entitat al mercat espanyol" i es produeix "en un moment de perspectives positives per al sistema financer, tant pel creixement esperat del negoci, com per la previsible evolució dels tipus d’interès." "L’operació és positiva en termes de creació de valor per als accionistes de Bankia", ja que "s’espera un creixement del benefici per acció del 16% i el retorn esperat de la inversió (ROIC) serà del 12 % el tercer any", explica Bankia.



La rendibilitat de Bankia, mesurada com el retorn sobre fons propis (ROSEGA), creixerà uns 120 punts bàsics.

Amb la integració de BMN, Bankia fa un ús eficient i rendibilitza el capital generat de forma orgànica en els últims anys, que ha portat la seua ratio de solvència CET1 fully loaded -que inclou ja totes les exigències de Basilea III- del 6,82 % en 2012 fins el 13,37 % el març de 2017.



Bankia espera tenir un ratio fully loaded del 12 % a finals de 2017, per quan es preveu que es produeixi el tancament efectiu de l’operació. La fusió permetrà assolir unes sinergies de 155 milions d’euros a partir del tercer any, equivalents al 40% de l’actual base de costos de BMN, si bé s’espera aconseguir ja el segon any la pràctica totalitat d’elles, 149 milions d’euros.



El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, destaca que Bankia està preparada per iniciar una nova fase de creixement, en què la integració de BMN és "tremendament positiva" perquè els permet completar la franquícia en uns territoris "molt dinàmics" en els quals tenien una presència "molt limitada".



Per la seua part, el president de BMN, Carlos Egea, considera que la fusió és una "bona operació" per als seus accionistes, empleats i clients, "per tal com BMN s’integra al quart grup financer del país, que és, a més, el més solvent, eficient i rendible".