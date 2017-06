La despesa en hores extres permetria contractar unes 92.500 persones en un any

Actualitzada 27/06/2017 a les 10:52

Les hores extra a Catalunya costen entre 22 i 23 euros de mitjana

Les empreses espanyoles van desemborsar 2.845 milions d’euros el 2016 en hores extres, un volum d’inversió equivalent a la contractació de 92.482 empleats durant un any, segons una anàlisi de Randstad. L’informe destaca que aquesta despesa en hores extra el 2016 suposa una alça del 6,2 % davant el 2015 i és la xifra més important des del 2010, tot i que encara queda lluny dels 3.690 milions de 2008. Des del 2008 a 2016, el cost de les hores extraordinàries remunerades suma gairebé 25.000 milions.



Per fer els seus càlculs, Randstad té en compte el cost mitjà de cada hora extra, que per al 2016 es va situar en una mitjana de 21,30 euros, i el volum d’hores remunerades realitzades, que va assolir els 133,8 milions. Una xifra que, en el cas del 2016, equival a la contractació de 92.482 empleats durant un any: 78.382 professionals a temps complet i 14.100 d’a temps parcial.



"L’ús de contractes temporals per adaptar-se als increments de producció estacionals o puntuals és una eina molt més eficient", defensa en una nota el director de Relacions Institucionals de Randstad, Luis Pérez. L’anàlisi també detalla el cost mitjà de l’hora extra a cada regió, amb diferències que arriben fins els 10 euros.



Així, País Basc, La Rioja i Castella-la Manxa és on més costen les hores extra, per sobre dels 24 euros, fins i tot superant els 28 euros en el cas del País Basc.



A continuació, entre 22 i 23 euros se situen Astúries, Navarra, Galícia, Catalunya i Castella i Lleó, mentre la mitjana nacional es queda en 21,3 euros.



Davant això, les Canàries, amb 18,95 euros, i Madrid, amb 18,10 euros, són les regions on menys costa cada hora extra.

Per elaborar aquest informe, Randstad ha tingut en compte l’Enquesta Trimestral de Costos Laborals i l’Enquesta de Població Activa, ambdues publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), des del 2008 a 2016.