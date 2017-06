Deu anys del programa Incorpora, que ha proporcionat ocupació a 3.767 lleidatans

Incorpora, el programa d’inserció laboral de l’Obra Social La Caixa, ha facilitat 40.685 llocs de treball a persones en situació de risc d’exclusió –3.767 a la província de Lleida– en els seus deu anys de trajectòria. La xifra es va ratificar ahir en l’acte de cloenda de les celebracions per aquest desè aniversari, que va tenir lloc a CaixaForum Barcelona.

Durant el 2016, Incorpora ha promogut la contractació de 9.349 persones en situació de vulnerabilitat en el conjunt de Catalunya (774 a Lleida). D’aquestes, el 52% són dones i el 48%, homes.

Pel que fa al perfil, el 27 per cent correspon a persones amb algun tipus de discapacitat i el 73 per cent, a persones en situació de risc d’exclusió social. El programa s’adreça especialment a persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves amb dificultats per accedir al mercat laboral, exreclusos, víctimes de violència masclista i immigrants, entre altres col·lectius.

L’acte de celebració d’ahir a CaixaForum Barcelona va incloure un reconeixement a totes les empreses, organitzacions i institucions que formen part de la xarxa d’Incorpora i que contribueixen a construir una societat més cohesionada i amb més oportunitats laborals.