La firma d'hipoteques a Lleida va caure un 48% a l'abril

Actualitzada 29/06/2017 a les 10:32

La mitjana de preu per habitatge hipotecat es va situar en 91.127 euros

© Una construcció de pisos EFE

La firma de noves hipoteques per a la compra d'un habitatge a la demarcació de Lleida va caure el 48% a l'abril en relació amb el mateix mes del 2016, fins els 110 contractes, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la disminució més important des del febrer del 2014.



Pel que fa al preu per cada hipoteca, de mitjana es va situar a l'abril en 91.127 euros, el 13% més que l'any anterior.



En el conjunt de Catalunya les noves hipoteques van descendir un 17% en comparació amb el mateix mes del 2016, la baixada més gran des del 2014, i es va situar en 3.345 contractes.



La mitjana de preu per habitatge se situa a Catalunya en 139.223 euros, la xifra més alta registrada des del desembre del 2008 per l'impacte de Barcelona.



Pel que fa al conjunt de l'Estat espanyol, la firma de noves hipoteques per a la compra d'un habitatge es va reduir un 11,4% a l'abril en termes anuals, fins als 21.163 contractes.



L'import d'aquests crèdits hipotecaris va ser, de mitjana, de 112.834 euros, el 5,4% més que a l'abril del 2016.