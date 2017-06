Desgravació de 26 € al dia per menjar per a autònoms

Reforma aprovada per unanimitat al Congrés || Tarifa plana per a les dones que es reincorporin després de la maternitat

El Congrés va aprovar aquest dijous per unanimitat la llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, que s’ha enviat al Senat per completar-ne la tramitació parlamentària abans de la seua entrada en vigor.

La iniciativa amplia les bonificacions en l’abonament de les quotes, estenent fins a un any la tarifa plana de 50 euros –o una reducció del 80 per cent d’una quota superior– per a noves altes o reincorporacions amb un espai mínim de dos anys, i augmenta les deduccions i la flexibilitat a l’hora de donar-se d’alta i de baixa en el règim de treball per compte propi.

Els treballadors autònoms es podran donar de baixa i d’alta fins a tres vegades en un any

Diverses de les mesures incloses en aquesta llei suposen un augment de la protecció social dels autònoms, estenent les bonificacions del 100 per cent de la base de cotització per als autònoms durant les baixes de maternitat, paternitat, adopció, acollida i risc durant l’embaràs o lactància, sense la necessitat que hagi de ser substituït per un altre treballador.

A més a més, també permet la compatibilització del treball i el cobrament del 100% de la pensió sempre que l’autònom tingui contractat, com a mínim, un altre treballador per compte d’altri. La llei també estableix deduccions per a les despeses de subministraments d’aigua, llum, electricitat i telefonia quan l’autònom treballi des de casa seua, concretament del 30 per cent.

Així mateix, també s’estableixen deduccions per a la manutenció de fins a 26,67 euros diaris, quan aquests pagaments es realitzin de forma electrònica en establiments d’hostaleria i restauració (48,08 euros diaris en el cas que sigui a l’estranger).



Toxo deixa la direcció de CCOO al cap de 8 anys a favor d’Unai Sordo



El que ha estat durant més de 8 anys líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, va posar aquest dijous el càrrec a disposició del sindicat després d’una etapa marcada per la severa recessió a Espanya, i amb un missatge de regeneració tant per a la seua organització com per a l’Estat. Toxo, que va fer un llarg balanç de la situació política, social i econòmica d’Espanya així com de la seua etapa al capdavant de l’organització, va protagonitzar l’arrancada del XI Congrés de CCOO, del qual sortirà elegit demà com a nou secretari general, Unai Sordo. Una nova etapa per a la qual Toxo va reclamar un “sindicat unit i a l’ofensiva, per aconseguir una distribució més gran de la riquesa a Espanya, i renovat en una Espanya que ha canviat”.