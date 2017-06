La Generalitat activa aquest dissabte el sistema informàtic que recapta tots els impostos

EFE Actualitzada 30/06/2017 a les 13:02

L'e-Spriu s’estrenarà amb la taxa de begudes ensucrades

© Un client beu una beguda ensucrada en un bar de Lleida. SEGRE

La Generalitat de Catalunya activarà aquest dissabte, 1 de juliol, el sistema informàtic e-Spriu, capaç de recaptar tots els impostos que paguen els catalans, fins i tot els que ara estan en mans de l’Estat. Fonts del Govern han assegurat que, després d’una fase de proves, el sistema està enllestit per activar-se aquest dissabte, i han recordat que l'e-Spriu s’estrenarà amb l’impost de begudes ensucrades.



Els contribuents afectats per l’esmentat tribut podran des de dissabte i fins el 20 de juliol fer la corresponent liquidació del tribut de forma telemàtica.



La idea de la Generalitat és que es vagin incorporant progressivament a aquest sistema informàtic els nous impostos creats pel Govern, com la taxa turística, que ara es liquidarà semestralment, o bé l’anomenat impost català als actius improductius, que grava béns de luxe que estan a nom de persones jurídiques però que no s’utilitzen per a activitats econòmiques, sinó amb finalitats particulars.



El mateix camí seguiran la nova versió de l’impost a les grans superfícies i el que gravarà als vehicles contaminants.



La posada en marxa d’aquest nou sistema informàtic suposa un impuls a l’Agència Tributària de Catalunya, l’embrió de la Hisenda catalana que impulsa el Govern. El secretari d’Hisenda del Govern, Lluís Salvadó, ha explicat en diverses ocasions que, a diferència del sistema anterior, el G@udí, el nou sistema, desenvolupat per IBM i T-Systems, està dissenyat per a impostos periòdics, de grans censos de contribuents i, en definitiva, per recaptar qualsevol tipus d’impost.



E-Spriu és l’acrònim de Serveis i Processos per a la Relació Integral amb l’Usuari Tributari



D’altra banda, l’1 de setembre la Generalitat preveu assumir la gestió dels impostos cedits, això és, de l’Impost de Successions i Donacions i del de Transmissions Patrimonials.