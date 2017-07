Edullesa promet començar a l’octubre les reformes

Per adequar-se als requisits de la normativa, i estaran llestes en dos mesos || Incrementarà l’activitat a Transports Tarragona

L’estació duanera Edullesa de Lleida s’ha compromès a començar a l’octubre la reforma de les instal·lacions per adequar-les als requisits de la normativa vigent i poder funcionar com a magatzem de dipòsit temporal per exportar i importar mercaderies, unes obres que duraran un màxim de dos mesos. Així ho va indicar ahir la subdelegació del Govern a Lleida després de la reunió tècnica per analitzar la situació de l’estació i les “reformes imprescindibles” que ha d’abordar per garantir la seua continuïtat.

Dilluns, l’Agència Tributària va amenaçar el futur d’Edullesa amb requeriment d’emprendre les millores en un termini màxim de cinc mesos. Per portar a terme aquesta adequació, el sector fructícola estima que fa falta una inversió de més de 400.000 euros que permetria ampliar els molls disponibles a Edullesa, dotar les instal·lacions de sistemes de fred industrial que permetrien no trencar la cadena de fred a l’hora de portar a terme inspeccions i, també, d’aigua potable i sistemes de control d’accessos.



En plena campanya d’estiu, passen per la duana entre cinquanta i seixanta camions diaris

Per a la campanya actual, l’estació planteja incrementar l’activitat d’inspeccions a l’empresa Transports Tarragona, situada molt a prop d’Edullesa, com va avançar SEGRE ahir. Segons la subdelegació, els responsables de la duana han assegurat que la firma de transports posarà a disposició els mitjans necessaris per acollir el doble de camions dels actuals i que serà possible també fer inspeccions els dissabtes. Així mateix, Edullesa obtindrà, amb el suport d’ajuntament i la Diputació de Lleida, els fons per emprendre les obres necessàries a les instal·lacions.