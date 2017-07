Prefabricats Pujol celebra els seus 75 anys

En l'actualitat, el grup està compost per una vintena d'empreses

L’empresa lleidatana Prefabricats Pujol està d’aniversari. Celebra 75 anys i aquest dissabte ha tingut lloc un dels actes més multitudinaris i representatius, que ha congregat més d’un miler de persones.

Al capdavant de la firma, Josep Maria Pujol, ha mostrat satisfacció perquè en aquesta empresa familiar ja hi treballa la tercera generació i perquè s’ha fet un lloc en el mercat nacional, amb diverses seus, així com en l’internacional, amb una fàbrica a Leeds, al Regne Unit. Pujol ha agraït que l’assistència del miler de persones que omplien el pavelló, vinculades d’una manera o una altra a l’empresa.

Prefabricats Pujol va ser fundada el 1942 pel Miquel Pujol Oliva i la seva esposa, Mercè Gorné Gaset. Amb una plantilla inicial de quatre treballadors, va començar les seves activitats a nivell local fabricant tubs de formigó i tres anys més tard mosaic hidràulic.

Actualment Prefabricats Pujol és un grup de més de 30 empreses dedicades essencialment a la fabricació, transport, muntatge i distribució d'elements prefabricats de formigó i materials per a la construcció, amb plantes de producció distribuïdes per tot el territori espanyol i al Regne Unit, a la ciutat de Leeds, des de l'any 2009. Disposa d'una superfície total de terreny, per a les fàbriques i instal·lacions, de més de 200 hectàrees, amb la tecnologia més avançada del mercat, unes instal·lacions modernes i àmplies, dotades amb maquinària d'última generació i un equip tècnic molt qualificat.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha participat en l’acte de celebració, al pavelló Firal de Mollerussa, i felicitat la companyia per aquests tres quarts de segle, que els han dut, amb esforç i constància, a ser una de les empreses referents en el sector. Ros ha destacat els valors empresarials que Prefabricats Pujol representa, amb la innovació, la competitivitat, en la recerca, etc. Però també els valors humans, sent un exemple de solidaritat, que aposta per la igualtat home-dona, per la seva responsabilitat social corporativa o per la responsabilitat amb la vida universitària. El paer en cap ha remarcat que aquesta empresa busca allà on pot ser útil i ajuda els qui més ho necessiten, com va mostrar reiteradament Àngel Pujol –i la seva causa a Etiòpia amb el missioner Ángel Olaran-.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha fet esment de l’aportació de l’empresa al municipi i que al llarg d’aquests anys, ha viscut moments de tot. Alhora, ha posat en relleu com ha fet molt grans coses senzilles.

La celebració ha començat al matí amb activitats per gaudir en família i amics, amb atraccions per als més petits, globus aerostàtics o una exposició de fotos. S’han fet visites guiades a les instal·lacions, les oficines centrals, la planta de Graus, Fàbrica 4 i Ferrofet. Després s’ha fet el dinar, amb els parlaments per part de la direcció de l’empresa i dels treballadors i amb records emotius per les persones que han traspassat els darrers anys, entre els quals Àngel Pujol.