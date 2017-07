UP carrega contra la distribució per la qualitat i els preus de la fruita

Reclama accions contundents de consum després de reiterades denúncies || Crítiques a la postura de la justícia europea contra la legislació de venda a pèrdues

Unió de Pagesos (UP) va denunciar ahir a Alcarràs un presumpte nou cas de venda de fruites en mal estat en un supermercat, com paraguaians, nectarines, peres i cireres afectades per podridures, fruits oberts i amb calibres que no corresponen als indicats en el lineal. Per a Unió de Pagesos, és un exemple més de les “males pràctiques en la comercialització i la falta de rigor amb què hipermercats, supermercats i altres establiments en règim d’autoservei tracten la fruita”.El sindicat va recordar també que la normativa de la UE prohibeix la comercialització de préssecs i nectarines de calibre inferior a