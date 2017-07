Aquests són els tipus de productes més comprats per internet

Els homes es gasten 154 euros de mitjana, davant els 102 euros de les dones

Electrònica, llibres i música i accessoris de moda són els productes que més compren els espanyols per Internet, segons un estudi de KPMG que dibuixa el perfil del consumidor online més habitual com una dona de la denominada Generació X (nascuts entre 1966 i 1981). És aquesta franja d’edat -entre 36 anys i 51 anys- la que més compres per Internet realitza de mitjana a l’any, amb 16 adquisicions, i que més gasta per compra, 141 euros, a causa del seu poder adquisitiu més important, segons aquest informe global sobre consumidors a Internet 2017 de la consultora.



Per sexes, les dones realitzen un major nombre de compres que els homes, amb 14 adquisicions davant 12, encara que la despesa mitjana més gran per compra està en ells, 154 euros davant la mitjana de 102 euros de les dones, ja que adquireixen productes més cars.



L’estudi també identifica els factors que més influeixen als consumidors espanyols a l’hora de triar on comprar per Internet i que són el preu (36%) i la confiança (30%). Així mateix, el 60% dels consumidors que tria comprar per Internet en lloc d’en una botiga física ho fa per la disponibilitat en qualsevol hora i dia, poder comparar preus i les ofertes i millors preus.



Davant això, el 49% dels consumidors espanyols que opta per comprar en una botiga física en lloc de per Internet ho fa perquè així pot veure, tocar i provar el producte abans o per la preocupació que els productes siguin diferents a com apareixen en les web.



Per elaborar aquest informe, KPMG va realitzar una enquesta online a 18.430 consumidors procedents de més de 50 països, amb edats compreses entre 15 i 70 anys i que havien adquirit almenys un producte per Internet en els últims 12 mesos.

En el cas d’Espanya, van respondre més de 900 consumidors.