Els consumidors milloren la seua valoració de la situació actual

EFE Actualitzada 03/07/2017 a les 11:00

No obstant això, han empitjorat les expectatives respecte a l’evolució de l’economia en els propers sis mesos

© Un carretó de la compra en un supermercat. EFE

La confiança dels consumidors a Espanya ha registrat un lleuger avenç el juny respecte al mes anterior, degut sobretot a la millor valoració de la situació econòmica actual, si bé han empitjorat les expectatives respecte a l’evolució de l’economia en els propers sis mesos.



L’Indicador de Confiança dels Consumidors (ICC), elaborat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), es va situar al juny en 105,8 punts, per sobre dels 105,4 de maig i dels 96,3 de juny de 2016.



L’ICC es divideix al seu torn en dos índexs, el de situació actual que ha pujat dos punts (fins 100,6 punts) i ha marcat un màxim històric per la millor percepció respecte a les possibilitats del mercat de treball, i el d’expectatives que ha baixat un punt (fins 111 punts) respecte al mes anterior.



En termes interanuals, les dades d’expectatives mantenen una evolució a l’alça des de fa un any, sobretot respecte a la situació econòmica i laboral del país, ja que les que tenen a veure amb la situació de les llars s'han mantingut gairebé estables.



D’altra banda, al juny s’ha registrat una caiguda mensual de les perspectives d’estalvi i de consum de béns duradors, mentre han crescut lleugerament les expectatives sobre un possible augment dels tipus d’interès i han disminuït els temors d’una pujada dels preus.



Segons el sondeig que el CIS utilitza com a base d’aquest indicador, la majoria dels ciutadans (64 %) pensa que la situació econòmica actual de la seua llars és igual que fa sis mesos, davant els que creuen que està pitjor (20,6 %) i els que opinen que ha millorat (15 %).



També la majoria reconeix que arriba just a final de mes (43,8 %), encara que un percentatge considerable (34,3 %) assegura poder estalviar una mica de diners cada mes, davant els que continuen tenint dificultats per acabar el mes i es veuen obligats a recórrer als seus estalvis o contreure deutes (17,4 %). Més d’un terç dels enquestats (36,7 %) assegura no tenir cap persona aturada en el seu entorn, mentre que un de cada quatre (24,7 %) declara tenir una o dos persones a l’atur.



Així mateix, el 37,9 % considera que la situació per trobar o millorar el lloc de treball és igual que fa sis mesos, davant el 27,2% que el veu pitjor i el 32,5 % que diu que la situació és millor.



L’enquesta del CIS està feta sobre una mostra de 1.510 entrevistes telefòniques realitzades entre el 15 i el 21 de juny.