L'agrupació d'afectats de Volkswagen reclamarà entre el 10 i 20% del valor del cotxe

L’agrupació d’afectats pel trucatge dels motors dièsel del Grup Volkswagen, que integren dotze despatxos d’advocats, ha anunciat aquest dimarts que reclamarà al consorci alemany a Espanya una indemnització per cada vehicle que rondarà entre el 10 i 20 % del seu valor. Volkswagen podria estar obligada a indemnitzar els propietaris afectats per la pèrdua de valor que han patit aquests vehicles després de conèixer-se el cas de la manipulació de motors, així com una altra "cascada de danys materials", han explicat els representants de l’Agrupació d’Afectats per Volkswagen en una roda de premsa.Aquesta agrupació, que representa actualment 1.500 persones propietàries d’algun dels 680.000 unitats afectats, serà a partir d’ara l’única associació sota la qual podran personar-se les acusacions particulars per la via penal i reclamar algun tipus d’indemnització.El jutge de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, va decidir agrupar totes les acusacions particulars d’afectats per l’escàndol de les manipulacions per "agilitzar" el procés, no "perjudicar" el desenvolupament del cas i coordinar la defensa, ha explicat el president de l’Agrupació, Antonio Heredero González. "Es té dret a reclamar i la forma correcta és unint-se a nosaltres", ha apuntat Heredero, que ha previst que arribaran a representar entre 50.000 i 60.000 afectats, ha destacat.Segons la seua opinió, la via penal és "la més adequada i precisa per sotmetre a pressió a Volkswagen" i, a través d’aquesta, encaminar accions i aportar proves que acreditin el frau. José Antonio Tuero (de Tuero Abogados), ha apuntat que hi ha "indicis sòlids" de la comissió de diversos delictes, entre ells frau a consumidors i danys al medi ambient.Per poder personar-se de forma particular per via penal, l’Agrupació ha posat a disposició una pàgina web ( www.afectadosvolkswagenabogados.com ) en la que els afectats podran inscriure’s i realitzar els tràmits online o de forma telefònica.Unir-se a l’agrupació és "gratuït" i el percentatge d’indemnització que, en cas d’èxit, es portaran els despatxos és aproximadament del 20%, han confirmat els representants de l’associació.Entre altres accions, l’Agrupació té la intenció de reclamar a la Direcció General de Trànsit (DGT) que, de la mateixa manera que s’està dirigint "de manera espúria" als afectats demanant-los que acudeixin als tallers de la marca perquè es restauri el "software maliciós", tinguin dret a saber que existeix la possibilitat d’adherir-se a l’associació.