A partir del 2019 tots els Volvo portaran un motor elèctric

EFE Actualitzada 05/07/2017 a les 17:34

La marca s’ha marcat com a objectiu per al 2025 haver venut un milió de vehicles elèctrics a tot el món

© El president i director executiu de Volvo Cars, Hakan Samuelsson. EFE

Volvo ha anunciat aquest dimecres que, a partir del 2019, tots els models que llanci al mercat comptaran amb un motor elèctric, la qual cosa suposarà el "final" dels automòbils només amb propulsor de combustió interna. Segons afirma en un comunicat, aquesta decisió representa l’aposta "més significativa" d’un fabricant per l’electrificació dels vehicles. Per al fabricant suec "posa en relleu com, més d’un segle després de la invenció del motor de combustió interna, l’electrificació està aplanant el camí per a un nou capítol en la història de l’automòbil".



Sobre això el president i director executiu de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, ha indicat que la gent cada vegada està demandant més vehicles elèctrics. Per això, entre 2019 i 2021, Volvo traurà cinc cotxes totalment elèctrics, dels quals tres seran d’alt rendiment i portaran la firma del seu preparador Polestar.



Paral·lelament, arribaran al mercat altres Volvo de gasolina o dièsel híbrids endollables, així com amb una hibridació mitjana de 48 volts. "Això significa que en el futur no hi haurà automòbils de Volvo sense un motor elèctric", reitera la marca en la nota.

Volvo s’ha marcat com a objectiu per al 2025 haver venut un milió de vehicles elèctrics a tot el món.



La marca, propietat de la xinesa Geely, està centrada a reduir les seues emissions de carboni tant als seus productes, com en les seues operacions.