Denuncien la incapacitat del Govern davant de l'augment de demandes per clàusules terra

EFE Actualitzada 05/07/2017 a les 12:10

Facua exigeix la devolució dels diners als afectats "sense més dilació ni processos complexos, cars i lents"

Facua ha denunciat que l’increment de demandes als jutjats especialitzats relacionats amb les clàusules terra demostra que el Govern és "incapaç" de posar solució als "abusos de la banca". En un comunicat, l’associació ha qualificat d’"inútils" les mesures dutes a terme pel Govern per a la devolució de les quantitats cobrades pels bancs per la clàusula terra, que "en lloc d’agilitzar la seua resolució", beneficia els bancs.



Amb dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Facua ha advertit que les demandes sobre condicions generals de la contractació, com les clàusules terra, s’han incrementat el primer mes de la creació de jutjats especialitzats en aquesta matèria. Facua xifra en 6.000 els casos relacionats amb litigis sobre clàusules "abusives" en escriptures hipotecàries des que l’1 de juny es creessin jutjats per canalitzar aquestes reclamacions, la qual cosa, segons estima l’associació, deixaria en 192.245 les demandes totals després d’un any natural.



En aquest sentit, Facua ha exigit la devolució dels diners als afectats "sense més dilació ni processos complexos, cars i lents", i ha recordat que tant el Tribunal Suprem com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja van declarar "la il·legalitat" de les clàusules terra. Aquests jutjats especialitzats recullen demandes sobre clàusules terra, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d’hipoteca i hipoteques multidivisa.