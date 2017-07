El Suprem obliga els bancs a pagar costes per clàusules terra abusives

Per evitar que les despeses del procés causin un "efecte dissuasiu" en el consumidor

© Una construcció de pisos EFE

Els bancs hauran d’abonar les costes judicials de les dos instàncies prèvies al recurs de cassació en matèria de clàusules terra abusives, segons ha acordat en ple el Tribunal Suprem, que ha adoptat l’esmentada mesura per evitar que les despeses del procés causin un "efecte dissuasiu" en el consumidor.



En la sentència coneguda aquest dijous, la sala civil de l’Alt Tribunal, presidida pel jutge Francisco Marín Castán, defensa la necessitat d’aquesta ordre ja que si el client, malgrat vèncer el litigi, hagués d’abonar les costes judicials, això podria suposar que altres afectats no acudissin als tribunals per quantitats poc significatives.



El fallo, que compta amb el vot particular de tres magistrats, estima d’aquesta manera el recurs interposat per un usuari de CaixaBank contra la sentència de l’Audiència Provincial d’Àlaba, que va declarar la nul·litat de la clàusula encara que va eximir a l’entitat de l’esmentat pagament el juny de 2015. Tanmateix, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que el desembre passat va concedir la plena retroactivitat a tots els qui van subscriure un contracte hipotecari de tals característiques, obria una nova via als perjudicats perquè aquests sol·licitessin el reintegrament de les quantitats que abonades de més de forma indeguda.



Així ho reconeix la sala, que ara avala la petició del client ja que, segons la seua opinió, de ratificar el criteri anterior "es produiria un efecte dissuasiu invers, no perquè els bancs deixessin d’incloure les clàusules terra en els préstecs hipotecaris sinó perquè els consumidors no promoguessin litigis per quantitats moderades".



De la mateixa manera, retreu que el banc pretengués, més enllà d’invocar a favor seu l’anterior doctrina del Suprem, vigent fins el febrer passat i que establia com a límit temporal per reclamar el 9 de maig de 2013, intentar la suspensió de recurs i negar per complet l’obligació de restitució.



En el seu vot particular, els magistrats José Antonio Seijas, Ignacio Sancho Gargallo i Eduardo Baena Ruiz asseguren acceptar la sentència si bé discrepen de la decisió en tant que la completa retroactivitat va tenir un "caràcter sobrevingut". A més, descarta que l’entitat caigués en la "desídia" que li retreu la resta de jutges en tant que va esperar, "com és lògic", que la sala es pronunciés sobre el recurs i deixés sense efecte la sentència prèvia "per donar immediat compliment i tornar les quantitats corresponents".



Raons per les quals, conclouen, existeixen "seriosos dubtes de dret" que serveixin per avalar aquesta condemna addicional, extensible a la resta de bancs que van comercialitzar hipoteques sota tals clàusules.