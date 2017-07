“Les universitats formen sobre professions obsoletes”

Sala i Martín parla de la “quarta revolució industrial” a les Nits Cambra || Educació i curiositat, claus per avançar

L’economista i professor a la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín, va defensar ahir l’educació, l’observació i la creativitat com les eines necessàries per fer front a la “quarta revolució industrial”. A les Nits Cambra, organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida ahir, a la Suda de la Seu Vella, va argumentar que a les universitats i escoles es continua formant sobre professions obsoletes, del segle XIX, que desapareixeran. Assegura que tots els llocs de treball basats en la mediació es quedaran a poc a poc obsolets i nous sectors econòmics apareixeran com a conseqüència de la quarta revolució industrial. Aquesta es caracteritza pel desenvolupament i l’aparició conjunta de moltes noves tecnologies. Va exposar, com a exemple, les agències de viatges, inútils avui dia a causa dels avenços d’internet, que permeten comprar i planificar els viatges des del sofà.

Però no tot està perdut. Sala i Martín va explicar que adaptant els estudis als nous temps, i sense perdre la curiositat, els negocis podran avançar i adaptar-se a les noves necessitats del mercat. La clau per a l’economista és no deixar d’observar els clients i seguir els seus requeriments per reinventar el negoci.