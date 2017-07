Augmenta el nombre de contractes a Lleida, però la majoria són temporals

L’inici de la temporada estival propicia els contractes en el sector serveis i l’agricultura

El nombre de contractes de treball a la província de Lleida va augmentar al juny un 15,13% respecte al juny de l’any passat. Amb això, el nombre d’altes laborals en el que va d’any ascendeix a 91.331, davant de les 79.331 de fa un any, segons les dades ofertes per l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat que la dada de contractacions és positiva, les xifres reflecteixen que la majoria dels contractes firmats en el que va d’any són temporals, un 90,33%, davant del 9,68% que han estat indefinits.



En termes relatius, el nombre de dones autònomes ha crescut davant dels homes

En comparació amb el maig d’aquest mateix any, s’han firmat 503 contractes més al juny, propiciats per la campanya de contractació estival. El total de contractes del mes de juny va ser de 23.330, dels quals només 1.644 van ser indefinits, (7,05%) i els 21.686 restants, que suposen el 92,95%, van ser temporals.

La majoria de les noves altes temporals, 12.037, es van donar en el sector serveis, propiciades per la campanya estival de rebaixes i el turisme. El següent sector on més va créixer l’ocupació al juny, amb 7.278 nous contractes, va ser en l’agricultura, a causa de l’inici de les campanyes de recol·lecció de fruita d’estiu, com préssecs o paraguaians.

Els contractes indefinits també es van realitzar, majoritàriament, en el sector serveis. Val a destacar que els contractes de pràctiques laborals també van augmentar de 41 a 65.

Per sexes, les empreses continuen contractant més homes que dones. Dels més de 23.000 nous contractes, 14.341 van ser per a homes. Pel que fa a la distribució per edats, destaca que els menys contractats són les persones menors de 19 anys, mentre que la franja d’edat en la qual més es va contractar tant temporalment com indefinidament és la que va des dels 30 fins als 45 anys.

Cau el nombre d’autònoms a Lleida davant l’increment a Catalunya

La província de Lleida es troba entre les catorze demarcacions en les quals el nombre d’autònoms ha caigut en els últims sis mesos. Des del desembre del 2016 fins al juny, segons les dades ofertes ahir per la federació d’autònoms (ATA), la xifra es va reduir en 189, al passar de 29.707 a 39.518 (-0,5%).