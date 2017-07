L’obrador de galetes d’Alba a Tàrrega duplica producció

L’associació que el gestiona culmina la segona fase de creixement || Ha comptat amb una inversió d’uns 200.000 euros

L’obrador de galetes El Rosal de Tàrrega, gestionat per l’Associació Alba, va finalitzar aquesta setmana la segona fase del seu projecte de creixement amb la compra d’una d’envasadora i una empaquetadora, a les quals s’afegeixen una màquina per escampar xocolate i una de rotatòria i la cambra de fred. La responsable de l’obrador, Núria Cendoya, va assegurar que “amb aquestes noves màquines la producció s’incrementa un 50%, de manera que podrem fer front a la demanda creixent”, si bé va recordar que “la manipulació de la galeta segueix sent manual, sense perdre l’essència artesana que caracteritza El Rosal”. La segona fase de creixement d’El Rosal, dedicada a la compra de maquinària especialitzada per poder agilitzar el procés d’elaboració de les galetes, ha comptat amb una inversió d’uns 200.000 euros, finançats amb subvencions, donacions, un préstec, títols participatius i un micromecenatge. Entre els objectius de l’obrador amb aquesta inversió hi ha també aconseguir un preu més competitiu pel que fa als preus, inserir laboralment cinc persones amb especials dificultats i poder treure nous productes al mercat. Val a recordar que el 15 de maig del 2014 es van posar en marxa les noves instal·lacions de l’obrador, en la que era la primera fase del projecte de creixement, que està dividit en tres fases i l’entitat pretén acabar el 2018.