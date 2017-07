El fons BC Partners compra Pronovias per 550 milions d’euros

Alberto Palatchi mantindrà un 10% de participació i la seu de la companyia seguirà a Barcelona

El fons de capital risc BC Partners ha comprat per 550 milions d’euros el 100% de la firma de moda nupcial Pronovias, encara que el seu fundador i únic propietari, Alberto Palatchi, ha optat per recomprar un 10% per conservar una participació minoritària.

Segons han informat aquest dilluns en un comunicat conjunt recollit per Europa Press al seu web, l’operació està subjecta a les habituals autoritzacions de competència i s’espera que es tanqui en el tercer trimestre d’aquest any.

Palatchi continuarà exercint com a president de Pronovias fins que finalitzi la transacció, i una vegada efectuat el tancament, serà reemplaçat per Jean-Baptiste Wautier, encara que continuarà involucrat en la companyia com a membre del consell d’administració i assessor especial del nou president.

Pronovias, empresa líder de vestits de núvia a nivell mundial, mantindrà la seua seu a Barcelona, i el nou propietari pretén continuar amb la seua "exitosa estratègia", impulsar significativament el seu desenvolupament als Estats Units i liderar la integració del fragmentat mercat de vestits de núvia.

Aquesta operació suposa la primera inversió realitzada per BC Partners a Espanya després de sis anys; l’historial del fons al país inclou Amadeus -treta a Borsa el 2010 i venuda per complet en 2011- i Teknon.

Palatchi ha afirmat que està "encantat" d’haver assolit aquest acord, ja que l’aliança amb BC Partners permetrà a Pronovias impulsar el seu creixement, i ha recordat que el fons té un destacat historial en el desenvolupament de negocis familiars i a ajudar-los a desenvolupar tot el seu potencial.

"Comparteixen la mateixa visió de la companyia i són compromesos en promoure la cultura i valors essencials que diferencien Pronovias", ha afegit.

Per la seua part, BC Partners ha destacat que Pronovias és una companyia "veritablement única" i es beneficia d’una cartera de sòlides marques, dècades de presència al mercat, excel·lents aptituds per al disseny i una cultura corporativa inconfusible.

Ha afegit que tenen intenció de posar en marxa una "ambiciosa estratègia" que es veurà impulsada per inversions en vendes i màrqueting, innovació de producte, excel·lència operativa i adquisicions selectives.

HISTÒRIA

Fundada el 1964 per Alberto Palatchi, Pronovias vesteix anúvies a 90 països; opera a través d’una cartera de marques que inclou Pronovias però també St Patrick i la seua línia de gamma alta Atelier Pronovias.

Els seus vestits de núvia i de còctel es venen a través de 3.800 punts de venda independents, així com a través de les seues 45 botigues pròpies.

BC Partners és una firma de capital risc internacional amb més de 15.000 milions d’euros en actius sota gestió; des de la seua creació el 1986, la companyia ha realitzat 95 inversions en companyies amb un valor empresarial agregat de 118.000 milions d’euros i actualment està invertint en el seu desè fons de capital risc.