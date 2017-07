El nou BCN World es dirà Hard Rock Entertainment World

Preveu una inversió total de 2.000 milions; en la primera fase se n’invertiran 600 i es crearan 11.500 llocs de treball

El Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragona) -conegut inicialment com a BCN World- es dirà Hard Rock Entertainment World, segons ha anunciat aquest dilluns Hard Rock International, l’únic inversor que finalment ha presentat la seua proposta per desenvolupar el complex tarragoní.

En un comunicat, recollit per Europa Press a la seva web, la companyia ha assenyalat que es preveu que sigui un dels macrocomplexos de lleure més grans d’Europa, consistent en una "combinació única" d’hotels i àrees de convencions, amb entreteniment, restaurants i botigues, i amb una inversió global estimada de 2.000 milions d’euros, incloent el cost dels terrenys i les infraestructures necessàries.

Hard Rock ha recordat que aquest projecte es defineix a través d’un pla de zonificació aprovat per la Generalitat, amb una capacitat màxima de 745.000 metres quadrats per a tots els usos, i que la seua construcció es farà per fases en els propers anys.

En la primera fase es construirà el resort Hard Rock Hotel and Casino Tarragona, per al qual comptarà amb la col·laboració de PortAventura per desenvolupar un hotel orientat a famílies, de fins 500 habitacions, i també amb l’empresa Value Retail per desenvolupar una àrea de compres de 10.000 metres quadrats amb més de 75 botigues de luxe.

La multinacional nord-americana ha detallat que, en aquesta primera fase, la inversió mínima superarà els 600 milions d’euros i s’estima crear més d’11.500 llocs de treball directes i indirectes i generar un impacte econòmic a la regió de més d’1.300 milions d’euros.

Ha assenyalat que el Hard Rock Hotel, que tindrà la forma de la icònica guitarra de la marca, serà un dels punts centrals del complex, i oferirà 600 habitacions en aproximadament 100.000 metres quadrats.

El casino, que serà dels més grans d’Europa, tindrà 1.200 màquines escurabutxaques i 100 jocs de taula.

El Hard Rock Hotel and Casino Tarragona comptarà amb una piscina de 6.000 metres quadrats i també hi haurà espais per fer concerts amb capacitat per a més de 15.000 persones, així com un Hard Rock Café i una botiga 'Rock Shop', amb productes de la marca.

COL·LABORACIONS

El president i conseller delegat de Hard Rock International, Jim Allen, ha assegurat que estan orgullossos de treballar amb el Govern de Catalunya en la creació del complex i esperen portar la regió "entreteniment de primera classe i experiències d’hospitalitat".

Així mateix, Hard Rock ha assegurat que PortAventura i Value Retail sempre han recolzat el possible desenvolupament d’un resort complementari en els terrenys adjacents al parc temàtic, i ha afegit que les companyies creuen fermament que aquest projecte serà "molt bo per al turisme i la creació de llocs de treball i comportarà desenvolupament econòmic a aquesta regió de Catalunya".