Iberia exigia a les aspirants a treballar que se sotmetessin a un test d’embaràs

El Govern expressa el seu "màxim rebuig" a l’actitud d’Iberia amb les dones

La ministra de sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha mostrat avui el seu "màxim rebuig absolut" per l’actitud d’Iberia cap a les dones, en exigir a les aspirants a treballar en aquesta companyia que se sotmetessin a un test d’embaràs abans de ser contractades.

"La maternitat no pot ser cap tipus de discriminació i obstacle per accedir a un lloc de treball; qualsevol empresa espanyola no hauria de demanar informació personal a cap de les persones que volen optar a un", ha recalcat Montserrat en una roda de premsa després de reunir-se amb el seu homòleg portuguès, Adalberto Campos.

Per això la ministra ha "rebutjat contundentment" l’actitud d’Iberia, que ha estat sancionada per la Conselleria de Treball del Govern balear i la Inspecció de Treball amb 25.000 euros per considerar discriminatòria aquesta pràctica.

Davant de situacions com aquesta, la ministra ha advocat per la posada en marxa del "currículum cec", que oculta la identitat del demandant d’ocupació i amb el qual es pretén evitar qualsevol tipus de discriminació per sexe, "raça, orientació sexual, ideologia o per pensament".

També l’Associació de Mujeres Juristas Themis i la Secretaria d’Igualtat del sindicat CSIF han criticat avui la companyia aèria.

En declaracions a Efe, la secretària d’Igualtat i Responsabilitat Social del sindicat, María Ángeles Mur, ha qualificat d’"evidentíssima discriminació per raó de sexe" el que es pregunti a una dona si aquesta embarassada per decidir si se li contracta o no.

"Sembla que se’ns ha oblidat una mica la Llei d’Igualtat", ha comentat Mur, que ha assegurat que "a l’hora de la veritat existeixen aquestes mesures que són completament discriminatòries".

Ha recordat que, excepte amb la gestació subrogada, "la maternitat continua sent una qüestió de dones" i és la que "pateix la discriminació". "Semblava que estava protegida la situació i tot ja estava fet però no, encara no", ha criticat.

Mur ha ressaltat que a la secretaria d’Igualtat de CSIF estan "una mica alarmades", ja que els estan arribant "casos de pràctiques que suposen tornar a trenta o quaranta anys per enrere".

Així mateix, s’ha preguntat com es pot conjugar que les mateixes empreses que fan aquest tipus de discriminacions per raó de sexe després reben distintius de responsabilitat social o segells d’empresa igualitària.

Pel seu costat, Amalia Fernández, presidenta de Themis, ha dit que l’actitud d’Iberia és "una pràctica que ha objectivat més la discriminació en l’accés de la dona al treball".

Aquesta i altres preguntes com "si tens xicot, penses casar-te, tenir fills, són una contínua vulneració del dret de la dona", ja que no es fan als homes.

Actituds que són, segons la seua opinió, "un retrocés total", com "s’està veient amb la violència masclista, que cada vegada es produeix en edats més primerenques" i que es deuen a la "cosificació" de la dona en "mitjans publicitaris o en programes de televisió".