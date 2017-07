L’Autoritat Fiscal apunta a pujades de les pensions del 0,25% fins 2022

Aquest camí comportaria una pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes del 7%

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) considera que correspon aplicar a les pensions la pujada del 0,25 % aprovat per a 2017 i apunta que, sense mesures addicionals, aquesta pujada mínima garantida per llei serà la que s’apliqui, almenys, fins 2022.

Aquest camí comportaria una pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes del 7 % fins 2022, han recordat fonts de la AIReF, que han aplaudit l’exercici de transparència fet pel Govern a l’hora de facilitar informació sobre l’aplicació d’aquest Índex de Revalorització de les Pensions (IRP) en aquest exercici.

En un informe presentat avui, la AIReF també assenyala que, sense aquest terra del 0,25 %, els comptes del sistema donarien una baixada del 2,96 % a les pensions el 2017 tenint en compte les previsions d’ingressos i despeses del sistema de la Seguretat Social.

Amb les previsions de la AIReF, aquesta baixada se situaria en el 3,5 % i aplicant algunes correccions al sistema de càlcul que fixa la llei, en el 2,92 %.

Les diferències, han explicat fonts de la AIReF, rauen en les diferents projeccions d’ingressos i despeses que serveixen de base per a aquests càlculs amb l’objecte de mantenir la sostenibilitat del sistema de pensions.

Així, la Seguretat Social preveu un increment mitjana dels ingressos del 4 % en el període 2017-2022, mentre que la AIReF rebaixa tres dècimes aquesta previsió, al 3,7 %.

Per a aquest any, fonts de la AIReF assenyalen que la diferència d’ingressos entre el previst per la Seguretat Social, amb una alça del 6,8 %, i les seues previsions, amb una pujada del 4,3 %, suposa uns 2.000 milions.

Així, veu "molt improbables" els ingressos en la primera part del període i és més optimista a partir de 2020 tot i que encara els considera "improbables".

Al capítol de despeses, la Seguretat Social preveu un increment mitjana del 2,7 % per al mateix període, que la AIReF eleva al 2,9 %.

Amb aquestes divergències, el Govern situa en l’1,1 % el dèficit del sistema fins 2022 i AIReF el posa en l’1,4 %, tres dècimes per sobre.

Al detall d’aquest any, les mateixes fonts assenyalen que el Govern situa aquest dèficit en l’1,4 %, mentre que ells l’eleven a l’1,7 %, i en l’1,3 % per a 2018 mentre que la AIReF ho veu en l’1,6 %.

Amb aquest camí, l’aplicació de l’IRP acaba conduint a aquesta pujada mínima del 0,25 % per a tot el període analitzat, és a dir, com a mínim, fins 2022 on els comptes encara no haurien l’assolit equilibri necessari perquè deixi de regir aquesta regla.

Fonts de la AIReF també han apuntat avui que, sense aquesta aplicació del 0,25 %, el sistema podria assolir l’equilibri una mica abans, precisament aquell any 2022.