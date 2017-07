Els consumidors titllen d’engany l’oferta per als accionistes del Popular

Adicae qualifica l’anunci del Santander de "intent d’engany manifest"

Les principals associacions de consumidors d’Espanya consideren enganyosa l’oferta del Santander per als clients i empleats del Popular que van acudir a l’última ampliació de capital i que els permetrà recuperar els seus diners sempre que renunciïn a emprendre accions legals.

La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) qualifica l’anunci del Santander d’"intent d’engany manifest" i critica que només afectarà al 10 % dels petits accionistes, i que els bons de fidelització els encadenaran a l’entitat de "forma perpètua sense garantir-los que podran recuperar els seus estalvis".

Per això, considera que aquesta oferta no ha de ser autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) sense correcció i sense tenir un caràcter universal.

Per la seua part, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) retreu a l’entitat que presideix Ana Botín que aquesta acció comercial "encobreix un acord extrajudicial", ja que l’entrega no és gratuïta sinó a canvi de renunciar a l’exercici d’accions legals contra el Santander.

El que no exclou, segons l’OCU, que es puguin emprendre plets contra els administradors, auditors i altres possibles responsables que hi pogués haver pel falsejament dels comptes del Popular.

En la mateixa línia s’ha pronunciat l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin) i afegeix que "aquesta operació demostra" que la gestió del Banc Popular no va ser la correcta, perquè "sinó el Santander mai no hauria fet aquesta proposta" i sospita que el grup "té una informació que la resta de ciutadans no té".

Per la qual cosa ha insistit que seguirà endavant en la presentació d’una querella "en nom de la transparència".

Des de l’Associació Defensora dels Drets Civils dels Ciutadans (Asocoes 2015) recomanen els afectats que no haurien d’accedir a aquestes condicions i els anima a entaular reclamacions contra aquestes quantitats.