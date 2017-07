UGT demana que el dret a la desconnexió s’inclogui a l’Estatut dels Treballadors

Per al sindicat, aquest dret s’hauria d’incloure també en la negociació col·lectiva

El sindicat UGT ha reclamat incloure el dret a la desconnexió fora de l’horari laboral en la llei de Prevenció de Riscos Laborals i en la de l’Estatut dels Treballadors perquè sigui un dret més en matèria de salut laboral i es garanteixi el seu compliment per les empreses.

Per al sindicat, aquest dret s’hauria d’incloure també en la negociació col·lectiva, amb una formació específica de gestió del temps del treball per als treballadors que es puguin veure afectats per tecnologies que difuminen els límits entre la vida professional i personal, segons ha indicat avui UGT en un comunicat en la seua pàgina web.

UGT vol que la legislació espanyola obligui a respectar el dret a la desconnexió i que no se circumscrigui, com ha ocorregut a França, a la negociació en cada empresa, ja que a Espanya la majoria de les empreses són pimes en les quals no hi ha representació sindical.