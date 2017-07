Mahou San Miguel ha invertit 34 milions en la seva planta de Lleida en els 10 darrers anys

Amb un augment del 25% en el darrer any, tres milions.

Mahou San Miguel, líder del sector cerveser a Espanya, ha reafirmat una vegada més el seu compromís amb Lleida amb la inversió de 3 milions d’euros al seu centre de producció durant el 2016, el 25% més que l’any anterior, segons ha informat la firma cervesera. Durant l’última dècada ha destinat, en total, 34 milions d’euros a aquesta planta, que el 2017 celebra el 60è aniversari.

L’esforç inversor realitzat l’any passat es va centrar fonamentalment a desenvolupar 27 projectes orientats a la millora i l’optimització de les instal·lacions. Els més destacats són la renovació tecnològica de l’etiquetadora d’ampolles i de la tancadora de llaunes, i l’adequació del centre a la producció de cervesa 0,0 i SIN, a fi de donar resposta a la demanda nacional i internacional d’aquestes varietats.

Les inversions que ha realitzat Mahou San Miguel a les seves instal·lacions de Lleida també han permès millorar de manera molt significativa els indicadors mediambientals. Tant és així que, des de l’any 2000, ha aconseguit reduir el consum d’aigua un 44% i el d’energia un 36%, i ha disminuït les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera un 57%. El 2016, els esforços en aquest àmbit es van centrar, de manera molt especial, en l’aplicació de la innovació en el desenvolupament de productes i de l’embalatge per fer-los més sostenibles i reduir-ne l’impacte mediambiental.

La planta, que va entrar en funcionament l’any 1957, té una superfície de 165.000 metres quadrats, una capacitat de producció de 2 milions d’hectolitres per l’any i quatre línies diferents d’envasament multiformats. Té les certificacions més prestigioses de qualitat (ISO 9001), gestió de la salut, seguretat en el treball (OHSAS 18001) i seguretat alimentària (ISO 22000), i està sotmesa a l’evolució, control i seguiment de l’activitat segons la norma UNE-150008.2008. A més, també té les certificacions ambientals més importants, com són l’EMAS i ISO 14000.

“Compartim amb Lleida 60 anys d’història i fem un esforç constant per continuar millorant, any rere any, les nostres instal·lacions com una manera de materialitzar la nostra contribució a la generació de riquesa a la regió”, afirma Manuel Heredia, director del centre de producció de Mahou San Miguel a Lleida. I afegeix: “A més, amb la nostra activitat volem continuar aportant valor a la societat lleidatana i formar part dels seus millors moments”.

Compromís històric i de llarg termini amb Lleida

Mahou San Miguel contribueix activament al desenvolupament econòmic i social de la província. D’una banda, a través de la creació d’ocupació local des del seu centre de producció, on treballen 154 professionals, i, d’altra banda, amb la generació de 6,5 milions d’euros a empreses locals per la compra de béns i serveis.

I no només això. El 2016 la companyia va mantenir el suport al teixit hostaler local, un dels principals motors econòmics de la zona, i va posar en marxa múltiples iniciatives que contribueixen a enriquir la vida cultural i de lleure de la societat lleidatana, a les quals va destinar prop de 800.000 euros. Entre els projectes que va impulsar a tota la província destaquen el festival de música San Miguel Music Explorers, que va reunir més de 2.500 persones al centre de producció de la cervesera, o la II Ruta de la Tapa a Lleida, que va comptar amb la participació de més de 50 establiments hostalers locals.

L’any passat, la companyia va patrocinar la Unió Esportiva Lleida i el Lleida Bàsquet, i va donar suport a les festes populars de Sant Anastasi, l’Aplec del Caragol i la Fira de Sant Miquel. I també s’ha adherit a la candidatura que demana per a la Seu Vella, un dels monuments més emblemàtics de la ciutat, la consideració de patrimoni de la humanitat de la UNESCO.