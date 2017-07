El 89% dels lleidatans no esmorza bé

Esmorzar “contrarellotge” i en solitari



Una altra dada que cal destacar es que, tot i que gairebé la meitat de la població lleidatana considera que l’esmorzar és l’àpat més important del dia, un 31% li dedica menys de 10 minuts entre setmana, un temps insuficient per fer un esmorzar complet i equilibrat. De fet, el 12% assegura que només esmorzar un cafè o un got de llet. Habitualment, els lleidatans esmorzen sols i es preparen ells mateixos l’esmorzar entre les 6 i les 10 del matí, en el 86% dels casos a casa i el 14% fora (bar, cafeteria, oficina). El 45% ho fa veient la televisió o mentre utilitza el mòbil. En aquest últim cas, majoritàriament, joves.

Espanya també suspèn

Sobre “5 al Día”

Tot i que l’esmorzar és un dels àpats més importants del dia,Així ho posa de manifest el “II Estudi Lidl – 5 al dia sobre els Hàbits d’Esmorzar a Espanya”.Aquestes xifres, segons els experts, posen de manifest que encara queda molt camí per recórrer en matèria d’alimentació, sobretot entre els més joves. En aquesta franja d’edat, el més habitual és prendre un cafè sol o amb llet com a únic esmorzar o inclús saltar-se l’esmorzar al menys una vegada a la setmana, cosa que fan prop de la meitat dels joves lleidatans. Tot i que 2 de cada 3 lleidatans considera quehaurien de ser part de l’esmorzar ideal,Una cosa semblant passa amb: mentre que més d’un 80% creu que aquests haurien de formar part d’un esmorzar complet i equilibrat, només un 21% inclou sucs de fruita naturals i només un 9% incorpora hortalisses al seu esmorzar.Quan parlem de nens i joves, els hàbits són pitjors. Segons l’estudi de Lidl,En aquests casos, l’esmorzar està composat principalment per cereals amb llet, iogurts o formatges sencers i, només, en alguns casos, també s’inclouen sucs naturals i pa. D’altra banda,Per el conjunt dels espanyols, les dades no milloren. Segons el II Estudi Lidl – 5 al día, tot i que un 45% dels espanyols considera que l’esmorzar és l’àpat més important del dia, només el fa de forma sana i equilibrada 2 de cada 10. De fet, elLes infusions i el cafè, els làctics baixos en greix, el pa (integral o blanc), l’oli d’oliva i els sucs naturals són els aliments més consumits pels espanyols, ja que 3 de cada 4 espanyols pren algun d’aquests aliments cada matí.“5 al día” és un moviment internacional que promou el consum de, al menys, 5 racions de fruita i hortalisses al dia. Va sorgir a Estats Units l’any 1989, com a resposta del preocupant deteriorament dels hàbits alimentaris de la població, que registraven un notable descens del consum de fruites i hortalisses, el que es tradueix en un major risc de patir diferents malalties. A dia d’avui està present en més de 40 països dels cinc continents, el que suposa la major estratègia de promoció del consum de fruita i hortalisses del món.A Espanya, l’entitat que gestiona aquesta iniciativa de manera autònoma des de l’any 2000 és l’Associació per a la Promoció del Consum de Fruites i Hortalisses “5 al día”, una associació sense ànim de lucre i d’àmbit nacional. A més, aquesta iniciativa compta amb el recolzament d’organismes internacional com la Organització Mundial de la Salut, la FAO i l’Institut Europeu per a la Investigació del Càncer, així com amb altres fòrums i organitzacions que promouen la importància d’una dieta equilibrada com a factor determinant en la prevenció de les principals malalties.