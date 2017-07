El fiscal demana 4 anys de presó a Jaime Botín per contraban d’una obra de Picasso

La Fiscalia de Madrid també s’ha querellat contra ell i unes altres tres persones per haver defraudat presumptament un milió d’euros mitjançant la deslocalització "artificiosa" d’un avió privat a Portugal

La Fiscalia ha demanat quatre anys de presó per a l’expresident de Bankinter Jaime Botín per descomptat delicte de contraban de béns culturals per treure d’Espanya el quadre del pintor Pablo Picasso "Cap de dona jove", una obra creada el 1906 i intervinguda a França el 2015.

El Ministeri Públic ha presentat al Jutjat d’Instrucció número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) un escrit d’acusació en el que sol·licita l’esmentada pena i que se li condemni a més a Jaime Botín a una multa de cent milions d’euros. En cas d’impagament demana que se li imposin uns altres sis mesos de privació de llibertat.

El fiscal afegeix que és procedent la declaració d’adscripció de l’obra intervinguda al domini públic espanyol en aplicació del previst en la Llei de Patrimoni Històric.

De fet, el 10 d’agost de 2015 l’autoritat judicial de Bastia (Còrsega, França) va autoritzar l’entrega de l’obra a agents de la Guàrdia Civil desplaçats des d’Espanya, que la van dipositar l’endemà en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.

Es dóna la circumstància que ahir es va saber que la Fiscalia de Madrid també s’ha querellat contra Jaime Botín i unes altres tres persones per haver defraudat presumptament un milió d’euros mitjançant la deslocalització "artificiosa" d’un avió privat a Portugal, on no hi ha imposats per a aquest tipus d’activitats.