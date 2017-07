El Parlament aprova que els comerços tanquin les 21.00 d’octubre a maig

La nova llei ha estat aprovada pel ple del Parlament amb els vots a favor de Junts pel Sí (JxSí), amb suports asimètrics a diferents aspectes de la llei per part de la resta de grups.

El Parlament ha aprovat avui la llei de comerç, serveis i fires, que preveu, que els establiments comercials a Catalunya puguin obrir un màxim de 75 hores a la setmana i hagin de tancar entre les 21:00 i les 06:00 hores d’octubre a maig i entre les 22:00 i les 07:00 hores de juny a setembre.

La nova llei ha estat aprovada pel ple del Parlament amb els vots a favor de Junts pel Sí (JxSí), amb suports asimètrics a diferents aspectes de la llei per part de la resta de grups.

Un dels punts més sensibles de la llei és el que aborda els horaris comercials i, de fet, alguns dels diputats que han intervingut en el debat parlamentari han donat per fet que el Govern de l’Estat recorrerà la norma catalana davant del Tribunal Constitucional (TC).

La solució d’avançar a les 21:00 hores el límit d’obertura dels establiments comercials durant el període hivernal ha estat fruit de l’acord entre JxSí i el PSC, mentre que el límit de 75 hores setmanals, lluny de les 90 hores de la norma estatal, ja figurava al redactat original del projecte de llei.

La llei també preveu que els comerços poden romandre oberts fins vuit diumenges i festius a l’any, encara que cada ajuntament ha de fixar dos dies festius més per al seu àmbit territorial.

Un altre aspecte incorporat a la llei fa referència a les zones de degustació dins dels establiments destinats a la venda de productes d’alimentació: es consideraran activitat comercial si no superen el 33 % de la superfície de venda del local ni sobrepassen els 30 metres quadrats.

La llei estableix que no es pot oferir ni vendre productes o serveis per mitjà de trucades o missatges telefònics o a través de visites a domicilis si no han estat acceptats pels destinataris i els venedors el poden acreditar.

En defensa de la llei, el conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha destacat que la nova normativa representa una "onada liberalitzadora important destinada a afavorir l’activitat econòmica" en un context de "globalització".

Segons Vila, la llei suposa una "simplificació de la regulació, un alliberament de les càrregues administratives" i una "flexibilització del marc normatiu" que aporta "seguretat jurídica per a l’activitat empresarial".