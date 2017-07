Lleida augmenta un 26 per cent les exportacions d’oli

En el primer quadrimestre, respecte al mateix període del 2016 || A l’Estat s’han disparat un 28% en la campanya

Les exportacions d’oli d’oliva efectuades per operadors de la província de Lleida van augmentar un 25,73% el primer quadrimestre de l’any respecte al mateix període del 2016. Concretament, fins al maig del 2017 la venda d’oli d’oliva en altres països va assolir els 127,164 milions d’euros, mentre que en els primers quatre mesos del 2016 la xifra va ser de 101,1377 milions d’euros. Bona part d’aquest increment ve derivat de l’augment de preu de l’oli, generat per la baixa producció no només a Lleida, per efectes de la sequera, sinó al conjunt d’Espanya i altres països, com és Itàlia. De