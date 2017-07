Els pagesos tiren fruita davant de supermercats i donen un ultimàtum a Agricultura pels baixos preus

28/07/2017

© Munt de fruita davant del supermercat Aldi al costat de|juntament amb la LL-11 Itmar Fabregat

Un centenar d’agricultors, amb una cinquantena de tractors, han participat des de primera hora d’aquest matí fins el migdia en una protesta contra "l’abús indiscriminat" de la gran distribució que fa baixar els preus de la fruita fins nivells que "arruïnen la pagesia", segons denuncien els convocants d’aquesta manifestació unitària promoguda per Unió de Pagesos, JARC-COAG, Asaja Lleida i la plataforma en defensa del sector de la fruita.

La mobilització ha començat amb una concentració davant dels supermercats de les cadenes alemanyes Lidl i Aldi en el polígon de l’antiga Cros, al costat de la LL-11, on han tirat fruita davant dels establiments, així com ous i farina. Des d’allà, els pagesos s’han adreçat amb els seus tractors cap al Mercadona de Baró de Maials a Pardinyes, col·lapsant el trànsit en aquest carrer i en el pont de Pardinyes, la qual cosa ha obligat la Guàrdia Urbana a desplegar un gran dispositiu per desviar els vehicles per altres vies. Posteriorment s’han dirigit a la seu de la conselleria d’Agricultura a Camp de Mart, i han anunciat que si el departament no fa una reunió amb tots els representants del sector el pròxim dimarts o dimecres per buscar solucions, a partir de divendres ocuparan de forma indefinida la seu d’Agricultura a Lleida. Igual com en els supermercats, també han tirat fruita a l’entrada de l’edifici. Des d’allà, els manifestants han anat cap a l’hipermercat Carrefour, col·lapsant el Passeig de Ronda. També han tirat fruita, en aquest cas peres llimoneres, a la façana, i han trencat un vidre de l’hotel NH, situat al mateix immoble. En tancar l’hipermercat la seua entrada principal, han anat a l’entrada del pàrquing, que han bloquejat deixant diversos arbres fruiters que portaven en un remolc.

Els representants del sector, a més d’a la gran distribució, també critiquen la "inacció" de la conselleria d’Agricultura. Segons afirmen el preu que cobren els agricultors per quilo de fruita és d’entre 15 i 25 cèntims per quilo, quan produir-la costa entre 30 i 35 cèntims, mentre que el consumidor la compra a més d’un euro i mig el quilo en els lineals.