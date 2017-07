Acord per al primer restaurant Teresa Carles dins d'un H&M al món

© Teresa Carles amb el seu fill, Jordi Barri. SEGRE

El 2016, el grup Teresa Carles va arribar a un acord amb la coneguda cadena de roba H&M per instal·lar el primer restaurant en una de les seues botigues, situada al passeig de Gràcia de Barcelona, on es poden consumir els famosos sucs del Teresa Carles, prendre un cafè amb un disseny artístic a l’escuma de la beguda o menjar-se un tros de pastís artesà.



Amb l’obertura del nou obrador a Vinyes del Mig, es podrien permetre la possibilitat de participar en altres projectes amb l’empresa tèxtil i implantar el servei de Flax & Kale à porter en altres botigues, que aporta “una experiència superior de compra” als clients, inspirat en els models dels grans centres comercials per atreure els consumidors després de detectar un auge en les compres en línia.